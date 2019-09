Borgo Dora, proseguono i lavori sulle fognature

Proseguono i lavori di adeguamento delle fognature a Borgo Dora: gli interventi, che interessano in particolare Via Borgo Dora (da Piazza Borgo Dora a Via Andreis) e Canale Molassi, si sono resi necessari dopo gli allagamenti della scorsa primavera e dovrebbero terminare entro ottobre.

A spiegare nel dettaglio la natura dei lavori è il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri: "In caso di forti piogge – spiega – l'acqua aveva difficoltà a incanalarsi nelle fognature: l'intervento di Smat prevede il loro completo rifacimento, oltre all'installazione di alcune “valvole di non ritorno” in caso di piena della Dora".

Deri, infine, rassicura i residenti sulla nuova pavimentazione: "Molti – aggiunge – si sono allarmati sui social ma l'asfalto è una soluzione provvisoria, una volta terminati i lavori torneranno i vecchi ciottoli".