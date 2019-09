L'area cani della Tesoriera è un "colabrodo"

Oltre alle panchine rotte e ai cestini dei rifiuti stracolmi, danneggiati o addirittura assenti, a preoccupare i frequentatori della Tesoriera sono anche le condizioni dell'area cani, situata in Via Borgosesia 49 e inaugurata dalla Circoscrizione 4 esattamente il 20 aprile 2013.

Le criticità sono state segnalate, anche fotograficamente, da una residente: "Ogni volta che passo da lì - dichiara Rossella – mi capita di raccogliere numerosi vetri di bottiglia, per non parlare delle buche molto profonde, delle reti di recinzione sfondate e della scarsa pulizia. Questa situazione è pericolosa sia per noi che per gli animali: ai miei cani è già successo di tagliarsi sotto alle zampe o di prendere una storta".

Le stessa problematica si sta ripetendo in altre aree cani della zona, come quella dei giardini Rapisarda in Via Valgioie: "È piena – fanno sapere dal comitato TorinoBcps - di buche, l'erba o è rada o una giungla, il lampione funziona male ed è coperto dalle frasche di un albero evidentemente non potato da chissà quanto tempo. Al tutto si aggiunge l'inciviltà di alcuni proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni".