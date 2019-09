Trentasettenne senza patente si mette alla guida da ubriaco: arrestato dalla polizia

Nella notte fra martedì e mercoledì agenti della Squadra Volante hanno notato in corso Giulio Cesare angolo Lungo Stura Lazio un’auto procedere a velocità piuttosto sostenuta, effettuando manovre pericolose ed anomale. Dopo aver intimato più volte l’alt al conducente, i poliziotti gli hanno sbarrato la strada.

Alla guida c'era un trentasettenne residente nel Torinese, che è stato sottoposto due volte al test per determinare il tasso alcolemico nel sangue. Entrambe le prove hanno dato valori superiori di gran lunga al minimo consentito. L’uomo non risulta in possesso di patente di guida perché mai conseguita e inoltre ha a suo carico numerosissimi precedenti penali per reati contro la persona. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

L’uomo, oltre a essere denunciato per guida in stato di ebbrezza e per guida senza patente, è stato arrestato per resistenza e violenza pubblico ufficiale in quanto, durante la redazione dei verbali a suo carico, ha sferrato un pugno a uno dei poliziotti.