Incontri culturali all'Unitre Torino

Per il ciclo di incontri culturali organizzati dall’Unitre Torino, martedì 17 settembre il Professor Gian Piero Nuccio terrà l’incontro “Storia della Critica d’arte”, illustrando la funzione della critica come area di studio autonoma e specialistica indispensabile per una conoscenza dell'arte in tutti i suoi aspetti e non solo in quello più strettamente legato alle opere. Durante l’incontro verrà inoltre evidenziato il nuovo ruolo prospettivo e non solo retrospettivo che oggi la critica ricopre (si veda l'Arte Povera e la Transavanguardia nei confronti di Germano Celant e Achille Bonito Oliva) e sarà sottolineato come il compito precipuo della critica consista nel formulare un giudizio che consenta di collocare o meno i fenomeni esaminati nel contesto dell'arte. Non mancheranno esempi pratici del metodo espositivo che verrà adottato nel corso delle lezioni.

Gli incontri proseguono giovedì 19 con “Nel labirinto delle psicoterapie”, a cura della docente Martina Franchi di Unitre Torino. Si parlerà della salute mentale, che merita tanta attenzione quanto quella fisica. Tuttavia, in presenza di un disturbo psicologico, non sempre si sa a chi rivolgersi e quale percorso scegliere e quale è il più adatto alle proprie esigenze. Durante il pomeriggio si scopriranno i diversi tipi di psicoterapia, ognuno dei quali fa riferimento ad una scuola di pensiero diversa e quindi ad un differente approccio metodologico al paziente. Partendo dal presupposto che non esiste un tipo di terapia migliore o peggiore rispetto ad un’altra, si cercherà di fare chiarezza e di capire insieme le diversità significative tra i modelli, come, ad esempio, tempistiche, modalità di lavoro e obiettivi.