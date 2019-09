Aido organizza il convegno "Donazione, parlane oggi"

Nell’ambito della campagna di informazione per la donazione di organi, tessuti e cellule “Donazione, parlane oggi” - attuata con il patrocinio ed il sostegno della Città di Torino, dei Lions Distretto 108-ia 1 e del Centro Servizi per il volontariato Vol.To, e con testimonial di eccezione Daniele Mazzone, titolare della nazionale italiana di volley - sabato 21 settembre 2019 con inizio alle ore 9, presso la Sala Carpanini del Municipio di Torino, in piazza Palazzo di Città, viene organizzato uno specifico convegno informativo rivolto alla cittadinanza.

Programma del convegno “Donazione, parlane oggi“

ore 8,30 registrazione dei partecipanti

ore 9,00 interventi delle autorità

· Chiara Appendino, Sindaco di Torino

· Viviana Ferrero, Presidente Commissione Pari opportunità e Vice Presidente Consiglio comunale

· Monica Canalis, Consigliere comunale e promotrice campagna Aido

· Libero Zannino, Governatore Lions Distretto 108-ia1

· Silvio Magliano, consigliere Centro servizi per il volontariato Vol.To.

ore 9,25 consegna Oscar alla carriera 2019 Aido Piemonte al Prof. Antonio Amoroso, Direttore Centro regionale trapianti del Piemonte

ore 9,30 Valter Mione, Presidente Aido Piemonte e moderatore convegno, “Cenni storici, la legge 91 dell’1 aprile 1999 ed il ruolo dell’Aido”

ore 10,30 Fabio Arossa, Vice Presidente Vicario Aido Piemonte “Gli aspetti etico sociali del mondo del volontariato”

ore 11,30 Anna Guermani, Coordinatore regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti del Piemonte, “Sei favorevole a donare gli organi dopo la morte? Aspetti medico scientifici”

ore 12,30 testimonianze e dibattito finale

Per info: www.aidotorino.it - www.aidopiemonte.it

aido.provtorino@libero.it - torino.provincia@aido.it - piemonte@aido.it

