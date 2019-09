Andezeno si prepara alla Sagra del cardo, della bagna caoda e della cipolla piattellina

Domenica 13 ottobre 2019 si svolgerà ad Andezeno, durante tutta la giornata, la storica sagra , mostra mercato dei prodotti tipici, cardi e le cipolle piattelline, varietà pregiate conosciute nel mondo per le loro ottime caratteristiche gastronomiche, zucche ornamentali e commestibili in collezione, collezione di peperoncini in vaso e frutti, degustazione della bagna caoda e del buon vino freisa servita dalla proloco di Andezeno.

Inoltre in occasione della sagra sarà possibile visitare la “ Casa delle Zucche”, corso Vittorio Emanuele 69, Andezeno, che da oltre 25 anni , nella stagione autunnale viene completamente addobbata da centinaia di tipologie di zucche.

Per informazioni: 0119434204.

www.comune.andezeno.to.it

email: protocollo@comune.andezeno.to.itprotocollo@comune.andezeno.to.