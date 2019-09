Buriasco festeggia il patrono con i prodotti e le creazioni del territorio

La festa patronale di Buriasco si arricchisce di un mercatino dell’artigianato e dei prodotti del territorio, che sostituisce quello dell’usato. Questa è una delle novità della manifestazione che parte stasera e si chiuderà martedì, con due “appendici” il 21 e il 29 settembre.

Fulcro della manifestazione sarà lo spazio di via Antica Ghiacciaia, vicino ai campi sportivi. Il primo appuntamento è stasera alle 18,30 con la corsa podistica, organizzata dal Mig, con partenza dal parco comunale. Alle 19,30 aprirà il banco di beneficenza, a cura dell’oratorio, e la festa avrà ufficialmente inizio. Per tutte le serate sarà in funzione un self service con grigliate e piatti tipici (lunedì ci sarà la serata del pollo e martedì della porchetta).

Alle 23, toccherà a Gigi L’Altro, sosia di Gigi D’Agostino animare una sera all’insegna della dance.

Sabato si parte alle 14 con la gara a bocce a coppie a baraonda (escluso categorie A/B), memorial “Erico Canavosio”. Alle 15,30 spazio al calcio con l’amichevole dell’Fc Rivese, mentre alle 17, nell’area artigianale, verrà inaugurato il parco “Pietro Garis”. Alla sera, dalle 22, “Sabato del Villaggio” con VgMania con Farkas e Don Paolo dj.

Domenica alle 9 toccherà ai Ciao per il 5° Gp Buriasco, con le prove libere al mattino, e le gare al pomeriggio (per info e iscrizioni 347 5142160). Alle 10 una delle novità dell’edizione del 2019: “Il tradizionale mercatino dell’usato di San Michele lascia spazio a una mostra mercato di prodotti del territorio e artigianato locale” spiegano dalla Pro loco, organizzatrice della cinque giorni. Sempre alle 10 un appuntamento per i padroni di cani “Vita da cani. Istruzioni per l’uso”, a cura di Bed&Bau Resort. Alla stessa ora ancora spazio al calcio con un incontro tra “over 35” della Rivese e battesimo della sella con B&C Ranch Della Luce. Alle 12,30 invece si potrà gustare il pranzo campagnolo, in attesa degli eventi del pomeriggio che partiranno alle 14 con la gara a bocce individuale C/D e alle 15 il triangolare amichevole con la scuola calcio della Rivese. Alle 15,30 piazza Gonnet ospiterà la rievocazione storica “Ricetto in festa”, musiche, balli e canti con la Badia Corale Val Chisone. Alle 20, invece l’associazione Panda di Bricherasio si esibirà nella danza sportiva, mentre alle 21 si ballerà con l’orchestra “I Bovero” (ingresso 5 euro).

Si ricomincerà lunedì, alle 8,30, con la poule di bocce della A, mentre alle 14,30, si terranno dei giochi a sopresa con merenda per i bimbi al parco comunale. Alle 15 di nuovo spazio ai cavalli con intrattenimento e possibilità di monta di cavalli per bambini, mentre alle 21,30, serata di musica latina con dj Davide Latino.

Si chiude martedì: alle 13,30 gara a bocce a punteggio riservata ai buriaschesi, ex buriaschesi e soci della bocciofila, alle 14,30 “L’ora dei nonni”, con l’incontro dei meno giovani al padiglione della festa, con merenda, infine, alle 21, “Enzo e Sonia De Castelli” faranno ballare il pubblico con le loro note (ingresso 5 euro). Durante la serata verranno anche eletti “Miss e Mister Buriasco”.

In onore di San Michele, ci saranno ancora due appuntamenti nelle settimane a venire. Sabato 21, alle 14, la gara a bocce per i bambini buriaschesi ed ex buriaschesi, dai 6 ai 14 anni (per info: 339 7283671); domenica 29 la parte religiosa, che si svolgerà in parrocchia, con alle 16,30, la festa per i 140 dell’Organo Barchietti con concerto a più voci e la Messa in onore del santo alle 17,30, seguita da rinfresco.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 335 5285343 o 349 1743180.