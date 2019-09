Viverbe riconquista il centro di Pancalieri con i pedali e strizza un’occhio al passato

“Quest’anno seguiamo la scia delle edizioni precedenti, ma abbiamo già introdotto delle novità, riportando per esempio delle iniziative in centro paese”. La giovane Alessia Castellano, da pochi mesi è presidente della Pro Pancalieri, dopo essere stata vice, e con il nuovo direttivo si è dovuto cimentare con la festa per eccellenza del paese: Viverbe.

La manifestazione aprirà stasera e si chiuderà martedì con due appendici mercoledì 18 e sabato 28 settembre.

A inaugurarla ai campi sportivi di via Circonvallazione, alle 20, saranno le maschere Madama Menta e Monsù Insens alla presenza delle autorità. L’edizione numero 39 vedrà una cinquantina di standisti, oltre a un’area street food “dove saremo presenti, per la prima volta, anche noi come Pro loco” anticipa Castellano. La prima serata sarà animata dalla Abcd Band, dalle 21,30 sul palco del PalaViverbe.

Sabato invece si partirà alle 8,30 con le bocce: il Trofeo Agripanetteria di Sola Elisa per poule a quadrette (DDDD). Mentre alle 11, il Team Bike Pancalieri proporrà l’8° Gran Premio Chialva Menta, con ritrovo al bar Vecchia Filanda e partenza nel pomeriggio.

Un'altra novità dell’anno è il Gran premio di macchine a pedali, per grandi e piccoli, che si svolgerà alle 15 in piazza Vittorio Emanuele II e proseguirà anche domenica nello stesso orario. Alle 16, invece, al PalaViverbe andranno in scena i PJMask, con l’intervetno dei Paw Patrol Chase e Marshall (ingresso a 5 euro).

Alle 21, invece, la sede di Essenzialmenta (via Pinerolo 44) proporrà la “Notte Verde” con musica e degustazioni a tema “piperita” e l’invito a venir vestiti di verde (per info e prenotazioni 334 3034383).

L’animazione al PalaViverbe, invece, sarà affidata a Radio Number One.

Domenica alle 9 sarà tempo di “Tutti in strada”, il mercatino di via Re Umberto. Alla stessa ora partirà il 7° Vespaday con ritrovo al bar Vecchia Filanda e a seguire giro turistico del paese. In piazza Vittorio Emanuele II, invece, ci sarà spazio per il raduno dei trattori d’epoca, mentre alle 10,30, in parrocchia, si terrà la messa dei Corpi Santi.

Alle 15, la Casa di riposo Boccardo aprirà le porte al pubblico con un percorso ritmato per “Io ballo… un giro di rock con i nostri nonni”, mentre alle 16 le maschere pancalieresi, con la musica di Luciano Folk, andranno a visitare il Boccardo e il Pensionato Regina Elena. Alle 17,30 al bar Vecchia Filanda “Aperitivo in rock” con i Vespu Surdu, mentre alle 21,30, al PalaViverbe, toccherà all’Orchestra Loris Gallo (ingresso libero).

Durante la giornata, dalle 10 alle 12, e dalle 15,30 alle 19, sarà possibile visitare gratuitamente la chiesa di Santa Maria della Pieve, che si trova all’interno del cimitero comunale.

Lunedì alle 8,30 torneranno a rotolare le bocce per il Memorial Clara Robert per poule a quadrette (CCDD), mentre alle 17, agli impianti sportivi, si svolgono le Mini Olimpiadi per bambini dai 6 agli 11 anni (per info 3203735637). Infine al PalaViverbe si esibirà l’Orchestra Mirko Casadei (prevendita 8 euro, per info 3396601616; costo del biglietto la sera stessa 10). “Questo è un po’ un omaggio al passato – rivela Castellano –, perché i Casadei sono stati ospiti di una delle prime edizioni di Viverbe”.

Martedì si ripartirà con le bocce con due partite alla baraonda a coppie (escluse categorie A e B), mentre alle 18 si correrà con la XXVIII Straviverbe con tre distanze: 400, 1.000 e 5.000 metri, a seconda dell’età.

La rassegna si concluderà con lo spettacolo pirotecnico e con la musica de I Roeri (ingresso libero).

Gli eventi che completano il calendario sono la gara a bocce di mercoledì 18, alle 14,30, riservata ai soci della bocciofila pancalierese e sabato 28 settembre, la “festa delle biblioteche Sbam” (dalle 15 alle 18).