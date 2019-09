Autonomia, il Ministro per gli Affari Regionali il 30 settembre incontra Cirio

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sarà in Piemonte il 30 settembre per incontrare il presidente della Regione Alberto Cirio.

"Ringrazio il ministro Boccia per aver accolto immediatamente il nostro invito", commenta il presidente Cirio, che nei giorni scorsi aveva scritto al neo ministro per inviargli la documentazione sulla richiesta di autonomia del Piemonte, ora all’esame del Consiglio regionale, e invitarlo a visitare il territorio.

"Il fatto che il ministro abbia deciso di lasciare i palazzi romani e venga a parlare di autonomia direttamente sui territori può essere un buon inizio per quello che riteniamo il progetto strategico su cui si gioca il nostro futuro", conclude il governatore.