Alla Pellerina torna la “Festa dello Sport”

Avvicinare la cittadinanza alla pratica sportiva: è questo l'obiettivo principale della “Festa dello Sport” della Circoscrizione 4, giunta alla sua seconda edizione e fissata per domani, domenica 15 settembre, dalle ore 10 alle 18.

La manifestazione si svolgerà al Parco della Pellerina di Torino (ingresso da Corso Appio Claudio 106) e prevederà stand informativi riservati alle associazioni (ben 35, tra cui 2 con attività per persone con disabilità), momenti dimostrativi e lezioni aperte con la possibilità di provare le discipline.

A spiegare più a fondo lo spirito dell'iniziativa è la coordinatrice della Sottocommissione Sport e Tempo Libero Sonia Gagliano: “Siamo convinti - dichiara – dell'importanza della pratica sportiva sulla salute fisica e mentale; questa manifestazione ci permette di sensibilizzare e avvicinare soprattutto quelli che altrimenti non farebbero nulla. La festa, inoltre, è abbinata alla giornata dedicata agli sport acquatici “Porte aperte alla piscina Franzoj”, in programma domenica 29 settembre dalle 10 alle 12”.

L'occasione è valida anche per fare il punto della situazione sugli impianti sportivi della Circoscrizione 4, visto il recente caso della piscina Pellerina e le difficoltà legate al nuovo PalaVolley in borgata Parella: “Le problematiche - prosegue Gagliano – non mancano ma, al tempo stesso, abbiamo strutture d'eccellenza come la piscina Franzoj; i due casi specifici non sono comunque imputabili alla Circoscrizione". Non manca nemmeno la disponibilità di spazi, soprattutto grazie al buon lavoro fatto nell'ultimo anno dell'edilizia scolastica, anche se il PalaVolley garantirebbe un'offerta maggiore”.

Di seguito, l'elenco delle discipline previste: arrampicata sportiva, basket, avvicinamento al pony, balli caraibici, balli latino-americani, bocce, calcio, calcio a 5, camminata sportiva con bastoni, capoeira, danza del ventre, ginnastica artistica e ritmica, ginnastica dolce, hip hop, jump up, karate, lancio del vortex, nei gong, nuoto, percorsi gimcana, pilates, pole dance, qi gong, salto in lungo, scherma storica, super jump, tai ji quan, tonificazione muscolare, touch rugby, volley, yoga, judo e zumba.