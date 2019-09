Martedì 17 la prima "Cena per la Ricerca" a favore dell'Istituto di Candiolo

Il nuovo ristorante “Opera. Ingegno e creatività” (ore 20, via Sant’ Antonio da Padova 3 a Torino), con la cucina firmata da Stefano Sforza, ospita martedì 17 settembre la prima delle 4 “Cene per la ricerca” che Gambero Rosso Academy e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo propongono per raccogliere fondi a favore dell’ Istituto di Candiolo.

Con questa iniziativa si vuole fare in modo che il messaggio della ricerca, della cura e della prevenzione nei confronti del cancro arrivi al cuore e alla mente del pubblico anche attraverso la convivialità della buona cucina.

Dopo l’ appuntamento di martedì prossimo, il 22 ottobre sarà la volta del Ristorante Giudice con la cena LIFE IS PINK, dedicata alla lotta contro i tumori femminili.