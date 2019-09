Trasporto, la Città metropolitana chiede un incontro su stazioni di interscambio della linea ad alta velocità

La Città Metropolitana di Torino ribadisce la necessità e la priorità della realizzazione della stazione di interscambio Porta Canavese-Monferrato-Valle d'Aosta per evidenti ragioni trasportistiche ed economiche.

"Bisogna dare l’accesso all’Alta velocità al mezzo milione di residenti in Valle d’Aosta, Canavese, Chivassese, Monferrato ed Ovest Vercellese - commenta il vicesindaco metropolitano Marco Marocco - sfruttare la linea AV oggi molto sottoutilizzata per decongestionare la linea storica e potenziare i servizi interregionali e metropolitani, integrare e sviluppare nella rete nazionale le ferrovie regionali, sfruttare i collegamenti veloci per promuovere lo sviluppo economico ed occupazionale di Canavese, Chivassese e Monferrato sfruttando le potenzialità turistiche".

Marocco ricorda ache la mozione approvata dal Consiglio metropolitano a gennaio che impegna la Città Metropolitana a promuovere ogni intervento per la realizzazione dell’opera: "Chiederò un incontro con la Provincia di Novara e la Regione Valle d’Aosta che hanno espresso la volontà di realizzare le due stazioni AV a Chivasso e a Novara indispensabili ed ottimali per servire i rispettivi bacini nell’area tra Torino e Milano", ha concluso.