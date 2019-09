Mercoledì alla Città della Salute verrà ricordata Brigida De Maio, a un mese dalla morte

Un mese fa Brigida De Maio veniva pugnalata a morte dal marito, Roberto Del Gaudio, in corso Orbassano a Torino.

Città della Salute e della Scienza di Torino organizza per mercoledì 18 settembre, alle 12, un ricordo della collega De Maio, vittima di femminicidio. Verrà osservato un minuto di silenzio: colleghi e amici si ritroveranno alle ore 11.45 presso il cortile dell'ingresso principale, in corso Bramante.

"Per ricordare Brigida Ci saremo anche noi", ha fatto sapere il Telefono Rosa di Torino. "La tua bellezza, purezza e il tuo sorriso non hanno fermato la mano violenta. UniamoCI contro la rassegnazione, la paura e l'omertà".

#partecipiamointant*