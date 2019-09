Violentissimo scontro tra moto e una Fiat Panda stanotte in corso Unione Sovietica: deceduto il centauro

Attorno all'una di questa notte si è verificato un incidente stradale gravissimo in corso Unione Sovietica, all'angolo con via De Cristoforis, con il semaforo acceso e regolarmente funzionante, nonostante l'ora tarda.

Un giovane a bordo di una Suzuki 650, che aveva con sè un'altra persona, percorreva corso Unione Sovietica in direzione esterno città, nella carreggiata centrale; nel senso opposto una Fiat Panda, condotta da una 25enne e con altre tre persone a bordo, svoltava a sinistra verso via De Cristoforis, senza avvedersi dell'arrivo della moto. Nell'urto violentissimo il centauro rovinava a terra ed era soccorso dalla automobilista, poi risultata negativa all'alcoltest. Non si hanno notizie dell'altra persona in sella alla moto.

Mattia Attademo, 24enne, trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso delle Molinette, perdeva la vita alle 2.15. Sul posto la Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino, che ha effettuato i rilievi del caso e che ha informato i genitori della vittima sull'accaduto.