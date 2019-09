A Torino torna la Festa dei Vicini: il 21 e 22 settembre il “Neighbours' Day” anima vie e piazze dei quartieri

Cortili in festa, tavolate nelle vie e piazze piene di cittadini: manca sempre meno alla Festa dei Vicini che quest’anno, dopo l’appuntamento dell’8 e 9 giugno, si sdoppia per essere celebrata anche sabato 21 e domenica 22 settembre, in occasione della sedicesima edizione del “Neighbours' Day”.

Fortemente sponsorizzata dall’amministrazione, la Festa dei Vicini è ormai una vera e propria tradizione che si pone l’ambizioso obiettivo di contrastare l’isolamento e l’individualismo che sempre più spesso caratterizzano quartieri e condomini delle grandi città, riscoprendo i valori della convivialità e dell’amicizia.

Tra i 30 milioni circa di partecipanti in 1450 città partner, Torino non rimane di certo a guardare: la festa è patrocinata da Anci e Federcasa, l’associazione nazionale degli enti di edilizia sociale. Ogni anno, solo a Torino, circa 5000 torinesi animano il loro condominio o il loro quartiere in occasione della Festa dei Vicini: chi porta una lasagna si unisce a chi porta una bibita o una buona bottiglia di vino. Il tutto accompagnato da giochi e momenti musicali che fanno dell’evento uno straordinario momento di unione.

Solitamente la Festa dei Vicini riscuote grande successo in periferia e nelle zone popolari, ma l’evento è aperto a tutti. Per partecipare basta infatti scaricare le schede di adesione sul sito del Comune di Torino e sui siti delle Circoscrizioni. Anche per quest’edizione, l’amministrazione ha inoltre invitato tutti i cittadini a limitare il più possibile l’utilizzo della plastica: “banditi” o quasi i piatti e le stoviglie monouso. 21 e 22 settembre: la Festa dei Vicini si avvicina.