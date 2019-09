Open Days Its: iscrizioni aperte per 25 nuovi corsi formativi post diploma

Cresce l’offerta formativa dei corsi ITS della Regione Piemonte: salgono da 19 a 25 i nuovi corsi gratuiti post diploma, nati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e per qualificare i giovani con una formazione specifica, proiettata verso i mestieri del futuro.

La Regione ha infatti approvato la graduatoria dei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo per il biennio 2019-2021: un investimento che consente ai nei diplomati di seguire un percorso formativo di eccellenza realizzato a stretto contatto con le aziende, pronte - nell’80 per cento dei casi - ad assumerli non appena hanno acquisito il diploma biennale. Finanziati dalla Regione grazie a una direttiva pluriennale che ha stanziato, fino al 2019, 15 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo, a cui si aggiunge uno stanziamento annuale da parte del ministero dell’Istruzione, gli Istituti tecnici superiori sono corsi biennali post diploma gratuiti, con obbligo di frequenza, alternativi o complementari ai percorsi universitari, che rilasciano il Diploma di Tecnico Superiore, riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale.

Gestiti da Fondazioni che mettono insieme enti, università, centri di formazione e imprese, i percorsi formativi prevedono uno stage in azienda di almeno 540 ore, che in alcuni casi può essere svolto all’estero, con il sostegno delle borse di studio Erasmus. L’obiettivo è formare tecnici altamente specializzati in settori strategici per lo sviluppo economico del territorio, dall’agroalimentare all’ICT, alla mobilità sostenibile, dal turismo e cultura alla moda, senza tralasciare l’efficienza energetica e le biotecnologie.

«Il Piemonte - spiegano il Presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Formazione professionale, Elena Chiorino - ha deciso di scommettere sulla formazione terziaria come strumento per contrastare la disoccupazione giovanile e ridurre la dispersione scolastica, integrando politiche formative e occupazionali. Uno dei valori aggiunti degli ITS risiede infatti nella stretta collaborazione tra mondo della formazione, dell’università e delle imprese, con un forte orientamento verso l’Impresa 4.0».

«In un contesto in cui le imprese faticano a trovare le figure professionali di cui hanno bisogno e i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro - proseguono Cirio e Chiorino - gli ITS rappresentano un’opportunità importante, come testimoniano le percentuali occupazionali a un anno dalla conclusione della formazione e la forte richiesta di tecnici da parte delle aziende lascia prevedere che tali statistiche siano destinate a migliorare ulteriormente. La nostra volontà è quella di rendere la formazione e l'orientamento, ad ogni livello, sempre più mirate ed efficaci, per consentire ai nostri giovani di trovare lavoro, vivere e realizzare i propri sogni in Piemonte».

· OPEN DAYS PER CONOSCERE TUTTI GLI ITS

Torino, 16 settembre 2019 - Centro Congressi Environment Park – dalle 14.30 alle 20.00 (via Livorno , 60)

· ALTRI OPEN DAYS

ITS Tessile abbigliamento moda

Biella, 18 settembre 2019, ore 10.00 (Corso Pella, 10)

ITS Turismo e attività culturali

Bra (CN), 11 settembre2019, ore 17.00 (Palazzo Mathis)

Torino, 18 settembre 2019, ore 16.00 (Via J. Durandi 10)

ITS Aerospazio e Meccatronica

Selezioni a partire dal 17 settembre 2019

ITS Agroalimentare

Cuneo, 20 settembre 2019– presentazione Corso Ortofrutta sede di Piazza Torino 3 (9.00-13.00; 14.00- 18.00);

Casale Monferrato, 21 settembre 2019 – presentazione del Corso Trasformazioni cerealicole c/o sede viale Ottavio Marchino 131 (9.30-13.00)

Torino, 24 settembre 2019 presentazione Corso Gastronomo c/o sede via Maria Ausiliatrice 36 (9.00 – 12.00)