Meteo, questa settimana aria fresca ma poche piogge

Ancora per un paio di giorni avremo condizioni estive, poi un flusso di aria fredda da est riporterà le temperature per qualche giorno sotto la media del periodo. Non sono previste perturbazioni importanti, ma qualche goccia scenderà tra mercoledì sera e giovedì mattina

A Torino quindi avremo questa situazione. Fino a mercoledì 18, condizioni generalmente estive, con sole e poche nubi, che al pomeriggio sui rilievi potranno dare luogo a brevi ed isolati scrosci di pioggia. Nella serata di mercoledì nubi più estese e compatte specie sui settori pedemontani con precipitazioni più diffuse e qualche debole temporale che si svilupperanno per lo più in nottata.

Temperature ancora oltre la media del periodo, con valori massimi stazionari sui 30 °C e punte che localmente arriveranno sui 31 °C fino a martedì, in calo da mercoledì. Minime in leggero calo che partono da valori sui 18 °C per poi scendere verso 15/16 °C mercoledì mattina.

Venti assenti o deboli di direzione variabile a regime di brezza fino a martedì pomeriggio. In serata aumento dell’intensità e con provenienza dai settori nordorientali.

Da giovedì 19 settembre, in nottata possibilità di piogge diffuse e deboli temporali in seguito all’arrivo di un fronte freddo nella serata di mercoledì che entrerà dall’Italia nordorientale. Migliora in giornata e poi condizioni via via più stabili almeno fino a domenica inclusa. Temperature in sensibile calo da giovedì con valori che per qualche giorno rimarranno poco sotto la media del periodo.

Info: http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino