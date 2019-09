Servizio Civile Universale: giovani risorse nella città di Carmagnola

Il Comune di Carmagnola ha presentato anche quest’anno il progetto per accogliere due volontari del servizio civile (che cambia nome e diventa Servizio Civile Universale).

Il progetto è intitolato “Giovani risorse nelle città” ed è volto all’impiego di due

giovani nell’ambito “Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport” e “Animazione culturale verso giovani”. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è il 10 ottobre.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all'indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it/ utilizzando lo SPID per autenticarsi.

Il progetto ha lo scopo di mettere in contatto le realtà giovanili del territorio per potenziare i rapporti e la comunità. L’esperienza intende rafforzare il coinvolgimento e le occasioni di collaborazione anche dei gruppi informali (i gruppi che non si sono costituiti in associazioni, ad esempio) oltre che voler essere un canale di dialogo e confronto con gli uffici comunali, in modo da consolidare i rapporti fra pubblica amministrazione e giovani del territorio.

Per i giovani che parteciperanno al Servizio Civile è un occasione per conoscere, partecipare e far parte in maniera attiva della vita sociale e organizzativa carmagnolese, al fine di rendere il territorio sempre più interessante e ricco di opportunità.

Per fornire maggiori informazioni sul progetto e dettagli sulle modalità di compilazione della domanda, l’Assessorato alla Politiche Giovanili e l’InformaGiovani e Lavoro del Comune di Carmagnola propongono un incontro aperto a tutti, che si terrà mercoledì 25 settembre, alle ore 17,30 presso la Sala del Consiglio Comunale, sita nel palazzo comunale, piazza Manzoni 10.

Il bando, i progetti e i link per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Carmagnola al link https://www.comune.carmagnola.to.it/itit/avvisi/2019/sociale/bando-per-servizio-civile-presso-il-comune-di-carmagnola-scadenza-10-ottobre-118245-1-69382fa2a2c3301951082e0de8d11952

Per ulteriori info: l’InformaGiovani e Lavoro di Carmagnola, Via Bobba 8 - Tel. 011.9710196 – igl@comune.carmagnola.to.it ; sito www.iglcarmagnola.it