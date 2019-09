Dramma sul lago di Viverone: 69enne torinese muore per un boccone andato di traverso

Una gita al lago si è trasformata in dramma. È successo ieri, domenica 15 settembre, nell’ora di pranzo in un noto ristorante sul lungolago di Viverone.

A Immacolata Luongo, 69enne residente nel Torinese, è andato per traverso un boccone ostruendo la via respiratoria. A nulla sono valsi i tentativi dei famigliari e del ristoratore per evitare il dramma. Purtroppo i sanitari del 118, arrivati all’indirizzo, non hanno potuto far altro che stabilire il decesso.

Sono intervenuti anche i carabinieri e il magistrato di turno. La salma della donna è stata poi consegnata alla famiglia.