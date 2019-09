Selfie, Iene e confronto con il Pd piemontese: la serata a Torino di Zingaretti [VIDEO]

Di certo, durante la sua visita, il segretario ha riscosso successo, ricevendo un calore a tratti inaspettato. Tantissimi i militanti che hanno fatto la fila per un selfie: dalla pizzeria alla griglia, passando per la birreria, Zingaretti si è concesso a tutti. Un bagno di folla che ha “protetto” il segretario dem anche da Filippo Roma, inviato delle Iene, che a più riprese ha provato a mettere Zingaretti in difficoltà ricordandogli le tante frasi poco carine dette contro i Cinque Stelle nel recente passato. Anche in questo caso però, da Torino, il segretario del Partito Democratico ha voluto lanciare un messaggio distensivo: “Non sono amici, ma ex avversari. Parliamo dei processi politici futuri, non dei rapporti con la Giunta di Torino (Appendino) o di Roma (Raggi). La cosa più importante è avere delle idee nostre, portare avanti un dibattito con la nostra mentalità, aperti alle buone idee altrui”. Poche parole ma precise, chiare. Abbastanza per spiegare all’elettorato torinese e alla rappresentanza politica locale le basi della nuova era del Partito Democratico 2.0. Un'era nata ad agosto, durante una crisi di Governo, per frenare Matteo Salvini. Parola di Nicola Zingaretti.