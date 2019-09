Torino, tornano i pomeriggi musicali alla Tesoriera

La biblioteca musicale “Andrea della Corte”, ospitata nella villa Tesoriera di Corso Francia a Torino, presenta il proprio programma per il mese di settembre: concerti, concorsi e presentazioni per quattro appuntamenti da non perdere.

Si inizierà giovedì 19 (ore 17) con il concerto “Memento. Forgotten treasures of the past”, musiche di Carl Scheindienst, Felix Mendelssohn, Franz Schubert, Bartolomeo Bortolazzi, Ferdinando Carulli, J. Chaxelle, Edmé Collinet e Francesco Molino eseguite da Rubens Küffer (czakan e flagioletto francese) e Max Riccio (chitarra romantica), per poi proseguire lunedì 23 (ore 15.30) con “Nel regno fatato di F. Mendelssohn”, un omaggio al grande compositore tedesco (in occasione del 210° anno dalla nascita) a cura di Roberto Chirici.

Martedì 24 e giovedì 26 (ore 16.30) sarà la volta della manifestazione “Festa del Paradiso in Villa Tesoriera”: musica, arte, conferenze-concerto e giovani talenti con la finale del VI Concorso di Composizione della Fondation Franz Liszt (con la direzione artistica di Fabio Luz). La chiusura è programmata per lunedì 30 settembre (ore 16.30) con la presentazione del libro “Ad alta voce, storia di un ragazzo diventato tenore” di Enrico Iviglia.

La biblioteca, ogni mercoledì dalle 16 alle 19, propone anche incontri gratuiti di formazione sull'uso di attrezzature per la produzione di musica elettronica.