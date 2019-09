A Pinerolo aziende e sindacati si danno la mano per un “Patto per il Lavoro”

Il cammino era già stato segnato da un passaggio importante, un accordo siglato nel 2017. “Ma allora si trattava solo di fronteggiare situazioni di crisi. Stavolta abbiamo fatto un passo in più, perché vogliamo promuovere l’occupazione nel Pinerolese”. Oggi pomeriggio Cgil, Cisl e Uil hanno firmato il “Patto per il Lavoro” con Cpe (Consorzio Pinerolo Energia), che raggruppa 67 aziende socie.

“Cpe è nata per aiutare l’economia e favorire il rilancio del Pinerolese. Da aiutare l’economia ad aiutare il lavoro e i lavoratori, il passaggio dovrebbe essere naturale, ma spesso queste cose naturali non accadono – sottolinea Francesco Carcioffo, presidente di Cpe –. Il precedente protocollo ci ha già aiutato a luglio a fronteggiare 55 esuberi della Freudenberg Sealing Technologies e ricollocarli quasi tutti in poco tempo. Era il momento di guardare oltre e di non pensare solo più a intervenire in caso di crisi”.

Nasce così il “Patto per Lavoro”, che è un “Protocollo innovativo, che anticipa una nuova modalità di relazioni sindacali e si costruiscono politiche per il territorio, con una regia condivisa. Un ruolo quest’ultimo che spetterebbe alla politica, ma in questa fase è divisa in troppi campanili” come spiega Andrea Ferrato, responsabile della Cgil pinerolese.

L’idea è quella di mettere al centro la persona e la sua formazione come lavoratore, come puntualizza Maria Teresa Cianciotta della segreteria regionale della Uil: “Le aziende devono però indicarci quali professionalità servono e noi ci daremo da fare per attivarne la formazione”.

“L’obiettivo è creare nuovi posti di lavoro e favorire l’insediamento di nuove attività sul territorio” indica Vittorio di Vito della Cisl di Pinerolo.

In sostanza con questo Patto si intende lavorare assieme, sindacati e aziende, coinvolgendo anche le scuole e gli istituti formativi, per arrivare a formare nuovi profili di lavoratori e garantire loro un compenso dignitoso, facendo leva sulle risorse e sulle opportunità offerte dal Pinerolese.