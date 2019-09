Al bioparco Zoom sbarca il Family Oktoberfest

La festa più famosa della birra sbarca al bioparco Zoom Torino con il Family Oktoberfest! Fino al 6 ottobre, tutti i weekend, sarà possibile vivere l’atmosfera dell’Oktoberfest formato famiglia. Una grande festa che farà vivere ai visitatori del bioparco la tradizione dell’evento che ogni anno, tra settembre e ottobre, richiama a Monaco di Baviera oltre 7 milioni di visitatori.

In programma grandi sfide per adulti, balli occitani durante la giornata e giochi avvincenti per i bambini. Un modo nuovo per trascorrere una giornata divertente al parco con tutta la famiglia e festeggiare così tutti insieme il Back to School.

Al Family Oktoberfest verrà servita la birra Augustiner, una delle 7 sorelle dell’Oktoberfest ufficiale di Monaco, unico marchio indipendente a non essere stato acquistato da multinazionali. Dagli stessi abitanti di Monaco viene considerata la birra tedesca DOC, una garanzia di qualità e di eccellenza per il Family Oktoberfest di ZOOM. E per i piccini la Burro Birra, la preferita dal famoso maghetto dagli occhiali tondi, per poter brindare tutti insieme e mangiare gli irresistibili Bretzel. Sarà inoltre possibile gustare salsicce, würstel e grigliate presso il punto food Mizoli Gril.

L’area dedicata all’Oktoberfest sarà animata dalle sfide di cibo e birra per adulti come il beer pong, la staffetta della birra e il fast würstel (sfide su prenotazione) che vedranno coinvolti gruppi di amici fino all’ultimo sorso di birra! Inoltre, per ogni biglietto dinamico intero acquistato online una birra piccola in omaggio (coupon consegnato all’ingresso esclusivamente ai maggiorenni).