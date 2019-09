Il 28 settembre a Carmagnola la festa delle biblioteche Sbam

Sabato 28 settembre torna anche a Carmagnola la Festa delle Biblioteche SBAM, l’appuntamento annuale che festeggia le biblioteche del circuito metropolitano e i lettori grandi e piccoli. Un appuntamento atteso che si trasforma ogni anno in una bella festa dedicata, in particolare, ai lettori più giovani.

La Biblioteca Civica organizza in questa occasione due momenti di festa: alle 17,00 presso il Cortile del Comune (o, in caso di maltempo, presso la Sala Consiglio) si terrà l’annuale edizione della Festa dei Nuovi Nati, con la consegna di un omaggio librario ai bimbi nati nell’anno 2018. L’iniziativa rientra nel progetto Nati per Leggere, al quale la biblioteca carmagnolese partecipa attivamente da anni per la promozione della lettura fin dalla nascita.

A seguire, alle ore 18,30 circa, in Biblioteca si terrà l’inaugurazione del Punto Gioco, un nuovo spazio che tutti i sabati mattina sarà messo a disposizione del pubblico dalle 10 alle 11,30 per giocare e sfidarsi a giochi da tavolo. I giochi da tavolo saranno acquistati dalla biblioteca e rivolti al pubblico dei giovani adulti e degli adulti.

L’Assessore alla Cultura e alla Biblioteca del Comune di Carmagnola, Alessandro Cammarata, commenta: “La Biblioteca è un servizio fondamentale per lo sviluppo culturale della città e il circuito del Sistema Bibliotecario Metropolitano rappresenta una risorsa eccezionale perché consente di accedere gratuitamente ad un patrimonio librario immenso. Quest’anno inauguriamo inoltre il punto gioco che, unitamente al baby pit stop avviato lo scorso anno, vuole rendere la biblioteca un luogo sempre più vicino e “amico” dei giovani lettori, un luogo famigliare e accogliente. Il punto gioco sarà rivolto principalmente ai giovani adulti e agli adulti che potranno fruire in modo alternativo degli spazi della biblioteca. Invito le famiglie e i lettori a partecipare a questi due momenti di festa per scoprire le nuove iniziative avviate”.