Orbassano, torna Autori in biblioteca. E la struttura sarà intitolata al cardinal Martini

E’ ai blocchi di partenza la nuova edizione della rassegna “ Autori in Biblioteca ”, il programma di incontri con autori e scrittori promosso dalla Città di Orbassano . Il primo appuntamento, in programma venerdì 20 settembre alle ore 20,45, vedrà la partecipazione di Maris Martini Facchini, sorella dell’orbassanese Cardinal Martini, che presenterà il suo volume "L'infanzia di un Cardinale" (Ed. Ancora).

La serata sarà, inoltre, l’occasione per intitolare ufficialmente la Biblioteca Civica proprio a questo esempio di grande cultura e noto a molti come “cardinale del dialogo”: Carlo Maria Martini .

“La rassegna culturale orbassanese torna quest’anno con una edizione rinnovata, alla scoperta di storie, romanzi, racconti ed esperienze – spiega il Sindaco, Cinzia Maria Bosso -. Durante il primo incontro della rassegna avremo l’onore di ospitare la Signora Maris Martini Facchini, sorella del Cardinale Carlo Maria Martini, al quale la Città di Orbassano, proprio in questa occasione, intitolerà la sua nuova Biblioteca. Un vero onore per noi avere l’opportunità di accogliere la sorella dell’ex Arcivescovo di Milano, sempre molto attento alle esigenze e ai problemi quotidiani della vita. Ringrazio tutti coloro che, con impegno, hanno provveduto all’organizzazione della nuova edizione di questi incontri letterari, e invito tutti a partecipare sia alla cerimonia di intitolazione, sia ai singoli appuntamenti previsti da questa nuova, imperdibile edizione della rassegna”.

“Dal 20 settembre 2019 al 12 giugno 2020 – prosegue l’Assessore alla Cultura, Stefania Mana - i venerdì sera della nostra bella Biblioteca saranno dedicati agli incontri con gli scrittori, locali e non solo, per offrire occasioni di incontro e di confronto agli appassionati di letteratura e romanzi. Orbassano si conferma anche attraverso queste iniziative ‘Città che legge’, polo culturale di riferimento per l’intero territorio in grado di coinvolgere le diverse fasce d’età avvicinandole ai libri e alla lettura.”