Aziende e tasse, in Piemonte servono 210 giorni all'anno per regolare i conti con il fisco

Quello tra le aziende e le tasse è sempre stato un rapporto difficile da "digerire", per chi fa impresa. Un fisco spesso opprimente, che finisce per influenzare l'esistenza stessa delle attività.

Tanto che c'è chi si è messo a calcolare per quanti giorni all'anno si lavora per mettersi in pari con l'Erario: il risultato in Piemonte, per il 2019, è di ben 210 giorni su 365. Un numero tale da fissare nel 29 luglio il cosiddetto "free tax day", ovvero il momento il cui l'azienda smette di produrre per pagare le tasse e comincia a lavorare per ricavare sostentamento.

Volendo guardare il lato positivo, si tratta di 4 giorni in anticipo rispetto al 2018, quando la data era "caduta" il 2 agosto. Un guadagno di calendario legato - almeno per le micro imprese - grazie all’aumento della deducibilità dell’Imu, la proposta avanzata da Cna, il cui ufficio studi ha dato vita al dossier “Comune che vai, fisco che trovi 2019”, presentato ieri nella sede nazionale di CNA a Roma.

Nella sua complessità, la ricerca calcola l’aliquota fiscale totale media sui profitti delle piccole imprese in 141 Comuni capoluogo di provincia: a livello nazionale quest’anno il total tax rate scende sotto il 60%, per la precisione al 59,7%, contro il 61,2% del 2018, tornando quasi ai livelli del 2011, quando era al 59%. “E’ il risultato dell’innalzamento al 50% della deducibilità Imu sugli immobili strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 su pressione, in particolare, della CNA che ne ha fatto un cavallo di battaglia”, ricordano i vertici della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.