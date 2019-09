L'ADMO organizza la giornata di informazione Match It Now

In occasione della settimana nazionale per la donazione di midollo osseo/cellule staminali emopoietiche, l’ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) organizza anche quest’anno, con il Patrocinio del Comune di Torino, della Città Metropolitana, della Regione Piemonte oltre che del Ministero della Salute e del CONI, la giornata di informazione e tipizzazione Match It Now.

L’evento si terrà in piazza San Carlo sabato 21 settembre dalle ore 9 alle 23 e in altre piazze del Piemonte.

Il problema della donazione di midollo osseo/cellule staminali emopoietiche è di grande rilevanza visto l’elevato numero di malati di tumori del sangue (leucemie, linfomi, mieloma). Solo di leucemie infantili, si contano circa 1.000 diagnosi all’anno.

“Match it Now” è l’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promosso dal Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES, in collaborazione l’associazione Adisco. La settimana è patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI.

Dal 21 al 29 settembre, in Piemonte fino al 5 ottobre, in oltre 180 piazze italiane, sarà possibile ricevere tutte le informazioni sul tema e accedere immediatamente al primo screening necessario per l’iscrizione nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR).

Durante la terza edizione sono stati reclutati 3.872 nuovi donatori tra i 18 e i 35 anni grazie ai punti informativi attivati sul territorio nazionale e alla presenza di personale sanitario afferente al Sistema Sanitario Nazionale.