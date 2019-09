Imprenditore canavesano vittima di 11 furti, Ricca (Lega): "L'ho invitato in Consiglio Regionale"

"Voglio riceverlo - commenta Ricca - per far sentire la vicinanza delle istituzioni a un uomo che per anni ha dovuto combattere non solo con gli ordinari problemi che incontra chi fa impresa ma anche con la minaccia costante di criminali pronti a sottrarre quello che era suo".

"Le parole di sconforto di Fabrizio Sonza mi hanno molto colpito e, oltre alla solidarietà, gli ho detto che insieme proveremo a trovare soluzioni per fare in modo che quello che gli è successo non capiti più. Come Regione non possiamo correre il rischio che imprenditori del territorio scappino per via della criminalità e come piemontesi non possiamo tollerare che i nostri vicini di casa, i nostri parenti e i nostri amici, siano vittime di bande di delinquenti professionisti", conclude l'assessore regionale alla Sicurezza.