Inizia oggi a Settimo Torinese "Incipit Offresi", il talent letterario per aspiranti scrittori

Parte oggi, giovedì 19 settembre, da Settimo Torinese la quinta edizione di Incipit Offresi, il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM - Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte.

Incipit Offresi è un format a tappe: la sfida si giocherà a colpi di incipit, da settembre 2019 a maggio 2020, all’interno delle biblioteche del Piemonte, con qualche tappa “extraterritoriale” a Pisa, in occasione del Pisa Book Festival e Roma. L’obiettivo non è quello di premiare il romanzo inedito migliore, ma quello di scovare nuovi talenti. La partecipazione è gratuita e aperta agli scrittori, esordienti e non, di tutte le nazionalità ed età, previa autorizzazione del genitore o tutore. I candidati dovranno presentare le prime righe della propria opera: l’incipit, appunto, un massimo di 1.000 battute con le quali catturare l’attenzione dei lettori e una descrizione dei contenuti dell’opera.

Durante ogni appuntamento (16 in totale più due semifinali e la finale), gli aspiranti scrittori avranno 60 secondi di tempo per leggere o raccontare il proprio incipit precedentemente inviato in sede di iscrizione al concorso alla giuria tecnica (composta da editori, librai, bibliotecari, lettori assidui e lettori occasionali della biblioteca ospitante). Allo scadere del minuto la giuria e il pubblico in sala esprimeranno un giudizio assegnando eventualmente altri 30 secondi all’aspirante scrittore per continuare l’incipit o esporre la propria idea di libro. Finito il tempo massimo di 90 secondi, la giuria tecnica esprimerà un voto che verrà sommato al voto assegnato dalla Scuola del Libro di Roma per decretare il vincitore.



Ad ogni tappa, l’aspirante scrittore che avrà ottenuto il punteggio più alto si aggiudicherà il diritto ad accedere a una delle due semifinali e la possibilità di arrivare alla finale in programma al Salone Internazionale del Libro di Torino 2020. La finale 2019 è stata presentata da Neri Marcoré. Il concorrente primo classificato nella gara finale riceverà un premio in denaro di 1.000 euro, mentre 500 euro saranno il premio per il secondo classificato. Saranno inoltre messi in palio fra tutti i partecipanti alla finale, il Premio Calvino, il Premio Indice dei Libri del Mese ed eventuali altri premi assegnati dagli editori.

Ci si può iscrivere direttamente sul sito www.incipitoffresi.it fino a esaurimento dei posti disponibili per la tappa scelta.

A condurre gli incontri, veri e propri spettacoli di intrattenimento, gli attori di B-Teatro, associazione culturale torinese attiva nell’ambito dell’improvvisazione teatrale, con la partecipazione straordinaria del Dottor Lo Sapio e il Trio Marciano.

Incipit Offresi è un’occasione innovativa per diventare scrittori e promuovere la lettura e la scrittura, una scommessa basata su poche righe, un investimento sulle potenzialità dell’autore. La vera chance dell’iniziativa è la possibilità offerta agli aspiranti scrittori di incontrare e dialogare direttamente con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto, farsi conoscere e raccontare la propria idea di libro. Incipit Offresi è un vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro. Fino ad oggi sono stati decretati 4 vincitori, uno per ogni edizione, e sono stati pubblicati 40 libri dagli editori.

Incipit Offresi è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e Regione Piemonte, con la collaborazione della casa editrice Archimedebooks di Settimo Torinese, della Scuola del Libro di Roma e con la sponsorizzazione di NovaCoop. Il Premio Incipit e il campionato sono dedicati a Eugenio Pintore, per la passione e la professionalità con cui ha fatto nascere e curato Incipit Offresi.