Greta Thunberg entra in classe con Diderot della Fondazione CRT: oltre 100 mila studenti a lezione di ambiente e lirica

Greta Thunberg entra nelle classi di oltre 100 mila studenti piemontesi e valdostani, grazie a Diderot della Fondazione CRT. Prende ufficialmente il via il progetto, che per l'anno scolastico 2019/2020 coinvolgerà ragazzi e ragazze dai 6 ai 19 anni.

Gli studenti potranno prendere parte ad un ricco programma di lezioni, laboratori e mostre su 16 linee didattiche innovative, dall'opera lirica alla matematica di Singapore, dalle costellazioni al "galateo della grammatica", dalle neuroscienze all'alimentazione sportiva. Materie non sempre inserite nei programmi scolastici.

Due discipline sono inedite: "Drop out sportivo" proporrà attività motorie salutari alternative a quelle tradizionali sportive e insegnerà a gestire l'alimentazione in funzione dell'età e della tipologia di sport praticato; "I giovani per i giovani" avvicinerà gli studenti alle neuroscienze e alla psicologia, mettendoli in contatto diretto con i ricercatori universitari in quelle discipline.