Viabilità, De Zuanne: "La sicurezza della SP 500 deve essere tra le priorità della Città Metropolitana"

Il sindaco di Volpiano Emanuele De Zuanne, portavoce della zona omogenea Torino Nord, è intervenuto mercoledì 18 settembre alla riunione del Consiglio della Città metropolitana di Torino per chiedere che la sicurezza sulla strada provinciale 500 venga messa tra le priorità nella programmazione degli interventi della Città metropolitana di Torino.

"Gli incidenti su tale tratto stradale, purtroppo in alcuni casi anche mortali, hanno avuto come conseguenza continue segnalazioni da parte del nostro Comune al fine di risolvere questo problema. Pur ringraziando il lavoro svolto dalla Prefettura e dagli uffici tecnici della Città Metropolitana, spiace constatare che non si è purtroppo ancora giunti a una soluzione", ha detto il sindaco.

"Come succede all'interno dei Comuni - ha proseguito De Zuanne - ove i sindaci, di fronte a un fatto emergenziale, devono modificare le priorità dei propri interventi per mettere in sicurezza edifici o aree del territorio con le necessarie modifiche contabili, chiedo al Consiglio di intervenire per cambiare le priorità degli interventi viabilistici inserendo tra gli stessi la SP 500 con le necessarie variazioni amministrativo-contabili".

Una nota del Consiglio metropolitano sottolinea come "la questione della pericolosità di un tratto della SP 500 a Volpiano, all'incrocio con via Pisa, sarà affrontata con interventi che, pur non risolutivi, partiranno entro il mese di ottobre. La Città Metropolitana di Torino è disponibile comunque a valutare una soluzione definitiva al problema e a stanziare le necessarie risorse".