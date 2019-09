Blitz contro gli anarchici: tre arresti e 11 obblighi di dimora per gli scontri dopo lo sgombero dell'Asilo [VIDEO]

Tre anarchici in carcere e divieto di dimora per altri 11. È il risultato dell'operazione condotta stamattina all'alba dalla digos di Torino, coordinata dalla Procura, dopo gli scontri avvenuti il 9 febbraio scorso a seguito dello sgombero dell'Asilo di via Alessandria.

Il bilancio definitivo è di 37 persone denunciate, undici delle quali erano state arrestate subito dopo la manifestazione di febbraio. I reati contestati sono, a vario titolo, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento e imbrattamento.

A finire in carcere Federico Daneluzzo (23 anni, di Como), Patrik Bernardone (24 anni, di Torino) e una terza persona ancora non rintracciata. Destinatari del divieto di dimora 11 anarchici provenienti da Torino, Sassari, Savona, Livorno, Ravenna nonché Svizzera, Slovacchia e Serbia.L'operazione ha interessato, oltre ai piemontesi ex Asilo, El Paso e Alpi Libere, i centri sociali Telos di Saronno, Casa Brancaleone di Milano, Capolinea di Ravenna, Nuovo Tavan di Trento, La Nave dei folli di Rovereto, Kavarna di Cremona e Tribolo di Bologna.

Durante le perquisizioni, la polizia ha sequestrato un opuscolo destinato ai manifestanti e contenente, fra le altre cose, suggerimenti su come difendersi da lacrimogeni, manganelli e idranti della polizia. Nell'opuscolo, rinvenuto nelle abitazioni di alcuni militanti, anche consigli sui comportamenti da adottare prima, durante e dopo il corteo.

"Negli ultimi due anni - ha spiegato il dirigente della digos Carlo Ambra - gli anarchici hanno causato danni per oltre 1 milione di euro, solo per gli scontri del 9 febbraio la cifra ammonta a più di 100mila euro".