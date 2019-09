Il No Tav Abbà promette: "Non mollo, mi rivedrete presto"

"Sono certo che presto mi rivedrete di nuovo per le strade e i sentieri, con il sorriso e l'entusiasmo che da sempre mi accompagnano". L'attivista No Tav Luca Abbà è tornato a far sentire la sua voce, a pochi giorni dalla condanna per un episodio risalente al 2009.

Abbà deve scontare questi dodici mesi in regime di semilibertà. "Dopo sei giorni di carcerazione gratuita, stamattina sono potuto uscire dal carcere e sono rientrato a casa per lavorare", ha raccontato. "Dovrò rientrare ogni sera alle 23 per uscire il mattino dopo alle 6".

L'attivista si è detto fiducioso: "Tutto ciò avverrà fino a quando non verranno discussi i ricorsi che il mio legale ha depositato contro il provvedimento". Abbà, insomma, confida che gli vengano concesse misure alternative alla detenzione.