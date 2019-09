Iniziato a Torino il maxi processo al movimento dei Forconi

Sono trascorsi quasi sei anni, da quel dicembre 2013 in cui il movimento dei Forconi creò problemi e disagi con la sua protesta, con blocchi stradali che per tre giorni si susseguirono soprattutto nella zona del pinerolese.

A Torino ha preso il via oggi il maxi-processo che vede imputate 45 persone: per loro le accuse sono di interruzione di pubblico servizio (per gli stop imposti agli autobus di linea) e violenza privata. Il primo dei testimoni ascoltati dai giudici, un automobilista, ha comunque precisato che i dimostranti non gli fecero perdere più di cinque minuti e che il ritardo non ebbe conseguenze perché stava tornando a casa dal lavoro.

Le manifestazioni dei Forconi si tennero in diverse località italiane. A Torino ci furono incidenti in piazza Castello, davanti al palazzo della Regione, con diversi momenti di tensione.