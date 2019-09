Cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna, conferenza "Preparare il futuro... Luna e Marte"

La sera del 23 settembre, alle ore 20.30, Infini.to - Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello Spazio, in collaborazione con Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino e con l’Accademia delle Scienze di Torino, organizza un appuntamento dedicato all'esplorazione spaziale: Preparare il futuro... Luna e Marte.

Cinquant’anni di missioni spaziali hanno permesso di sviluppare soluzioni tecnologiche per vivere e lavorare con permanenze sempre più lunghe in un ambiente molto diverso da quello terrestre. La Stazione Spaziale Internazionale è diventata un laboratorio abitativo quotidiano per i team degli astronauti. La sfida successiva, condivisa dalle principali Agenzie Spaziali Internazionali, è il ritorno dell’uomo sulla Luna e la sua discesa su Marte.

Ospite della serata Franco Fenoglio, Head of Human Spaceflight and Transportation Programs Unit – Thales Alenia Space, che racconterà i nuovi progetti di esplorazione spaziale dalla base circumlunare Gateway alle future missioni su Marte.

L’evento ha luogo nel Gran Salone dei Ricevimenti di Palazzo Madama, dove è in corso la mostra Dalla Terra alla Luna. L’arte in viaggio verso l’astro d’argento.

INFO: Ore 20.30 conferenza. Accesso a Palazzo Madama dalle ore 20.00 alle ore 20.30.

L’evento è GRATUITO con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite