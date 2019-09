Da stasera Alpini in festa a Moncalieri

Moncalieri si prepara a vivere un fine settimana per celebrare le penne nere.

Il 90° anniversario dell'associazione nazionale Alpini si lega anche al 30° del coro del gruppo locale, per questo in città sono previsti diversi momenti di festa e di ritrovo. Si comincia nella serata di oggi, venerdì 20 settembre, quando alle 20.45, presso il Salone Cavallerizza del Castello Reale, è in programma un concerto di musica jazz, funky e rhythm and blues con la “V.M.P. Big Band” diretta dal Maestro Pierluigi Mucciolo.

Domani, sabato 21, alle ore 16 in Piazza d’Armi ecco il Carosello della fanfara dei Bersaglieri e della fanfara Alpina. Poi alle 19.30, al Giardino delle Rose, tutti invitati all’Apericena offerta dal Gruppo Alpini di Moncalieri. In serata, dalle 20.45 alla Collegiata Santa Maria della Scala è prevista la 22esima Rassegna Corale, con la partecipazione degli alunni della Scuola Primaria Silvio Pellico, il Coro “La bissoca” di Villanova d’Asti e quello A.N.A. del Gruppo di Moncalieri.

Domenica 22 settembre , al parcheggio di via Petrarca, a partire dalle 8.30 il raduno di tutti i partecipanti: accoglienza e iscrizione di Gonfaloni, Vessilli e Gagliardetti, quindi in programma una "colazione alpina", offerta dagli Alpini. Alle 9.30 la formazione del corteo, che partirà per raggiungere piazza Baden Baden per la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.

Si prosegue in schieramento fino al Castello di Moncalieri, dove alle 10.45 è in programma in piazza d’Armi l'alza bandiera. Alle 11 il corteo sfilerà per le vie del centro storico di Moncalieri, accompagnato dalla “Associazione Filarmonica di Moncalieri”, mentre a mezzogiorno, alla Collegiata di Santa Maria della Scala, sarà officiata da Don Paolo Comba la santa messa in suffragio e ricordo di chi è “andato avanti”, seguito dai saluti istituzionali. Alle 13.15, presso la sede A.N.A. del Gruppo di Moncalieri, in viale del Parco 1 "rancio alpino": serve la “Cucina Mobile di Ghibaudo” (prenotazione al 3473545335 o al 3408223933).

Alle 18, infine, sempre presso la sede A.N.A. del Gruppo di Moncalieri, l'ammaina bandiera segnerà la fine della giornata e della celebrazioni in onore delle penne nere.