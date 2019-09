“Giornata mondiale per il cuore”: il 29 settembre giornata dedicata alla prevenzione nelle piazze piemontesi

Prevenire è meglio che curare. E’ questa la filosofia che sta alla base della giornata mondiale per il cuore, in programma come ogni anno il 29 settembre.

Quest’anno, in diverse piazze piemontesi, verranno organizzate attività di prevenzione per sensibilizzare la popolazione circa l’importanza dei controlli nelle malattie cardiovascolari.

Basta pensare che ogni anno, nel mondo, muoiono 17,9 milioni di persone per malattie cardiovascolari, incluse le malattie cardiache e ictus. Le cause, dal fumo al diabete, passando per la pressione, sono tantissime e riguardano un’ampia gamma di fasce di età. A Rivoli, Pinerolo, Caselle, Collegno e Villar Dora, il 29 settembre, la fondazione italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus, sarà presente nelle piazze con attività di prevenzione cardiovascolare, controllo dell’indice di massa corporea e circonferenza addominale, promozione attività fisica e prevenzione abuso alcol-tabagismo.

L’attività è svolta in collaborazione con le All, quattro aziende sanitarie e le loro direzioni. “E’ fondamentale trasmettere a più persone possibili l’importanza di adottare stili di vita che facciano bene a noi e al nostro cuore” spiega Flavio Boraso, direttore generale Asl To3. “Lo scopo di questa manifestazione - conclude Boraso - è quello di diffondere la consapevolezza di questo sia rilevante prevenire le malattie cardiovascolari che rappresentano la principale causa di morte in Italia”.

Le città piemontesi coinvolte sono Torino, Rivoli, Pinerolo, Cameri e Caselle. A Rivoli le iniziative si svolgeranno in piazza Martiri della Libertà dalle 10 alle 18. A Pinerolo le attività si svolgeranno in piazza Vittorio Veneto, nello stesso orario, di fronte al Teatro sociale.

A Caselle l’appuntamento è in piazza Boschiassi.