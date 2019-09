Le previsioni meteorologiche cancellano diversi eventi nel Pinerolese

Il maltempo previsto per il week end ha costretto ad annullare molti eventi nel Pinerolese. Il Comune ha rinviato a sabato 28 e domenica 29 gli appuntamenti in piazza Vittorio Veneto per la Settimana europea della mobilità. Anche la Pro Pinerolo ha deciso di rinviare a domenica prossima la Pinerolo Pedala. Annullato anche l’evento “Animal Dog Party” organizzato dall’Ufficio diritti animali per domenica 22 all’area cani di via Einaudi. Stessa sorte per la “Spizzica e cammina”, organizzata dal Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni, che doveva tenersi nella stessa giornata.