Due persone in manette per furto: cercavano di smontare le ruote a un'auto

Due cittadini rumeni di 29 e 33 anni sono stati arrestati giovedì notte per furto aggravato in corso Vinzaglio.

Intorno alle tre della notte è arrivata una segnalazione che riferiva di due persone che stavano armeggiando nei pressi di un’auto in sosta in corso Duca degli Abruzzi. Perlustrando le vie della zona, gli agenti hanno notato i due accovacciati tra le auto in sosta in corso Vinzaglio. Alla vista dei poliziotti hanno cercato di allontanarsi gettando per terra degli oggetti.

Gli agenti hanno poi appurato che nei pressi del luogo in cui i due erano stati notati dagli agenti, in corso Matteotti angolo via Donati, c’era un’Audi A4 in sosta con entrambe le ruote anteriori smontate.

Sempre in zona, gli agenti hanno trovato l’auto in uso al trentatreenne la quale, a seguito di accertamenti, è stata sequestrata amministrativamente in quanto oggetto di provvedimento di confisca.