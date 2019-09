La Casa del Quartiere di San Salvario festeggia nove anni con un'aiuola "pop"

Gran festa oggi pomeriggio, sabato 21 settembre, in via Morgari 14. Per i suoi primi nove anni di vita, la Casa del Quartiere di San Salvario ha organizzato un ricco programma di incontri, attività e laboratori aperti a tutta la cittadinanza, in collaborazione con la Città di Torino e la Circoscrizione 8. Con un appuntamento speciale: la realizzazione di un'opera d'arte collettiva, curata dallo street artist Riccardo Lanfranco, presso l'aiuola Ginzburg, di fronte all'ingresso.

Il pomeriggio si aprirà alle ore 15.30 con la presentazione delle nuove attività in partenza per l'anno 2019/20 (tra cui i corsi di tai chi, danze del sud, lindy hop, salsa cubana e molto altro).

Per i bambini, l'associazione Manzoni People allestirà il Barattolino, un piccolo mercato del baratto con libri, fumetti, giochi e figurine, rigorosamente senza moneta; mentre Cuqù - la culla del quartiere accoglierà i più piccoli in uno spazio giochi dedicato.

Inoltre, saranno presenti dei banchetti informativi per illustrare i progetti dell'Agenzia per lo Sviluppo San Salvario Onlus Celocelo, Celocelo Food e Fa Bene, in collaborazione con la Cooperativa Mirafiori. Non mancheranno, inoltre, la sezione ANPI "Nicola Giacosa" e lo Spi-Cgil Lega 8 Pensionati San Salvario.

Per tutto il pomeriggio, Riccardo Lanfranco sarà impegnato nell'attività di creative placemaking nel giardinetto che ospita l'aiuola, in via Morgari angolo via Belfiore, dopo un primo tracciato dell'opera realizzato ieri, unitamente alla manutenzione del verde e degli arredi pubblici. Un'iniziativa che si inserisce nel patto di collaborazione Co-City della Città per la cura e il rilancio di proposte culturali attorno all'aiuola intitolata qualche anno fa alla grande autrice di "Lessico famigliare".

Chiuderà la giornata la Festa dei Vicini, dalle ore 19.30, con pasta a offerta libera e musica live in compagnia di "Jazz New Orleans", progetto itinerante della Banda Caoda, i Vocal eXcess e Robertina e Matteo Salvadori.