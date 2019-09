Oggi “Moncalieri Comunità in festa"

Oggi, sabato 21 settembre, si svolgerà a Moncalieri la tradizionale festa di fine estate che vuole celebrare l’impegno delle Associazioni di Volontariato, promuovere lo sport come pratica sana e occasione di incontro, celebrare i cittadini e il loro impegno civico quotidiano.

Una giornata di festa, dalle 10.30 alle 21, al centro polifunzionale "Don Ferrero" e in piazza Santa Maria, nel quale pranzare insieme, incontrare i campioni della città, ascoltare buona musica, ballare, ma anche scoprire culture lontane e trovare occasioni di impegno solidale.

La manifestazione, che vedrà impegnate tutte le Associazioni che a vario titolo operano sul territorio, sarà aperta nella mattinata da una tavola rotonda dal titolo evocativo: “Comunità inclusive e accoglienti, a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino”. Il 20 novembre 1989, infatti, veniva approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che risulta essere il trattato più ratificato al mondo ma ancora disatteso in molti Paesi.

Per sensibilizzare gli adulti ad impegnarsi a promuovere i diritti di un’infanzia che sia ovunque sana, protetta e libera, verrà allestita una mostra di disegni eseguiti dagli studenti delle Scuole che hanno partecipato lo scorso anno alla Marcia dei Diritti.

Durante la giornata sarà possibile sperimentarsi in attività sportive e partecipare a workshop e laboratori in cui riscoprire le attività sostenute dalla Città nell'ambito del Bando Manifestazioni 2019. Sarà inoltre allestito un palco in cui si esibiranno gruppi teatrali e di danza, si premieranno gli sportivi moncalieresi dell'anno e si sfoggeranno bellissime stoffe nella sfilata di abiti etnici.

Non mancheranno momenti conviviali, a cominciare dal pranzo solidale, a cura dell'Associazione Carità senza frontiere, l'aperitivo multietnico, a sostegno del progetto Espace à la lecture, mentre il concerto del gruppo Kora Beat chiuderà la serata.