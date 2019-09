A Nichelino Gran Galà della Moda e concerto di Mietta per una notte da ricordare

Ultima domenica della festa di San Matteo a Nichelino, che si prepara a vivere una giornata intensa, ricca di eventi e momenti da ricordare.

Si comincia con la Santa Messa, in programma alle 10.30 nella Chiesa Madonna della Fiducia, officiata da Don Riccardo Robella. A seguire la processione del Santo Patrono, con partenza dal piazzale della Chiesa per proseguire in via Casalegno, via Del Pascolo, via Trento, via San Matteo, via Stupinigi, via S. Francesco d'Assisi, piazza Martiri della Libertà, con arrivo presso la Chiesa SS. Trinità.

La sera, poi, promette spettacolo ed emozioni. Alle ore 21 è in programma il Gran Galà della Moda, presentato come di consueto da Elia Tarantino. Bellezza, classe ed eleganza in passerella, prima di uno dei momenti clou di questo San Matteo 2019: alle 22.30, infatti, inizierà il concerto di Mietta.

Una delle voci storiche della musica leggera italiana proporrà al pubblico di Nichelino i brani del suo nuovo disco, con il singolo “Milano è dove mi sono persa”, tra le hit più ascoltate in tutti i network radiofonici.