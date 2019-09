Domani e mercoledì riprese cinematografiche a Parco Dora

Domani, martedì 24 settembre, dalle ore 15 all'1 e dopodomani, mercoledì, da mezzogiorno alle 19 si svolgeranno al parco Dora, nell'Area ex Vitali (ex strippaggio e aree a nord della tettoia) le riprese cinematografiche di “E noi rimanemmo solo a guardare”, commedia prodotta dalla Società Wildside.

Il film ha il patrocinio della Città e il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.

La passerella pedonale di collegamento non sarà percorribile soltanto per il tempo del ciak. L'area cani e il percorso da via Borgaro lungo il fiume Dora per arrivare alla rotonda di via Livorno - via Orvieto sarà sempre libero.

Durante le riprese gli accessi alla tettoia dell'ex strippaggio saranno limitati e i frequentatori del parco informati da cartelli e volantini. La chiusura e la riapertura degli accessi sarà effettuata da personale della Wildside e limitata all'orario delle riprese.