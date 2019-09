Scade il 3 ottobre la presentazione delle proposte per eventi musicali nei cimiteri della città di Torino

Anche quest’anno in occasione della Commemorazione dei defunti, la Città, attraverso AFC Torino Spa (società pubblica del Comune che gestisce i cimiteri), intende offrire ai visitatori dei cimiteri, alcuni momenti musicali ad ingresso libero per rendere più dolce il ricordo.

Per poter avere un ventaglio più ampio possibile di eventi culturali da proporre anche nel corso del prossimo anno, per valorizzare e far conoscere a un pubblico sempre più vasto uno dei più bei cimiteri storici d’Italia, è stato pubblicato un avviso esplorativo destinato ad associazioni ed artisti che intendano partecipare.

A lanciare l’appello, dopo il successo dell’iniziativa registrato nelle scorse edizioni, l’assessore della Città Marco Giusta: “Gli ottimi risultati e il forte riconoscimento positivo ottenuto dal cartellone di iniziative musicali e non solo che hanno accompagnato i cimiteri torinesi durante tutto l’anno, ci hanno convinti a riproporre un bando per la ricerca di momenti culturali che potranno essere ospitati negli spazi cimiteriali sia in occasione del due novembre che durante tutto l’anno. Invito gli e le artiste a presentare dei progetti che non solo accompagnino i visitatori nel momento di ricordo e memoria verso i loro cari, ma che affrontino il tema della morte all’interno della nostra società, ormai diventato uno dei più grandi tabù rimossi del nostro tempo”.



La somma complessiva totale messa a disposizione da AFC , è di 10.000 euro.

Il termine ultimo di accoglienza delle proproste è fissato entro le ore 12 di giovedì 3 Ottobre. Le domande, che devono essere complete di tutti i dati del mittente e con i recapiti telefonici, vanno inviate via mail mediante P.E.C all’indirizzo:afctorino-gare@legalmail.it; oppure mail semplice ad :acquisti@cimiteritorino.it; riportando l’indicazione “Avviso per la realizzazione di eventi musicali e di valorizzazione culturale nei cimiteri della Città di Torino periodo ottobre 2019- settembre 2020″.

Tutte le informazioni sono riportate sul sito web al link http://www.cimiteritorino.it/avviso-per-la-realizzazione-di-eventi-musicali-e-di-valorizzazione-culturale-nei-cimiteri-della-citta-di-torino-periodo-ottobre-2019-settembre-2020/.