Anziano morto al Santa Croce di Moncalieri, archiviata l'inchiesta sui medici

Non rischiano sanzioni o, peggio ancora, di finire sotto processo medici e infermieri del Santa Croce di Moncalieri che erano di turno la sera di maggio in cui è morto Giuseppe Ramognino, il 78enne clochard di La Loggia che si era sentito male, mentre era nei bagni della struttura.

Non ci sono state negligenze per il suo decesso secondo la Procura, che ha deciso l'archiviazione dell'inchiesta: dalle immagini delle telecamere interne, non sono stati rilevati comportamenti o azioni penalmente rilevanti da parte del personale di turno in quel momento. La patologia che ha causato il decesso dell'anziano era di difficile previsione da parte dei medici.

Sarebbe stato un infarto intestinale, a seguito di una trombosi, a uccidere l'uomo, rimasto circa tre ore dentro il bagno del santa Croce, prima di essere soccorso.