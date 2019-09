Trentaduenne arrestato per rapina: aveva rubato due power bank in un negozio di corso Vercelli

Un cittadino rumeno di 32 anni con precedenti di polizia è stato arrestato venerdì pomeriggio dagli agenti della Squadra Volante per rapina.

L’uomo, dopo essere entrato in un negozio di corso Vercelli, si è impossessato di due power bank. I titolari del negozio si sono resi conto del furto subito e hanno invitato l’uomo a riconsegnare quanto asportato. Gli esercenti sono riusciti, con non poche difficoltà, a rientrare in possesso dei due power bank. In questo frangente, l'uomo, per garantirsi la fuga, ha strattonato la parte lesa e si è dato alla fuga. Il trentaduenne è stato, però, fermato in via Fossata dai poliziotti, allertati in strada dal negoziante mentre transitavano nei pressi dell’esercizio.