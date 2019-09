Il Mirafiori Motor Village celebra il mito dell'Alfa Romeo

Il rosso Alfa e i modelli storici della casa di Arese sono protagonisti, fino al 30 settembre, al Mirafiori Motor Village, il più grande flagship store di FCA. Per celebrare il mito e la storia dell’Alfa Romeo il salone ospiterà tre autentici gioielli del passato: una AR51 1900M “Matta” del 1951, una Giulietta Spider del 1959 e una 2600 Spider Touring del 1965 accanto alle più recenti 8C Competizione – Gran Turismo in edizione limitata – nelle versioni Spider e Coupé.

I visitatori del Mirafiori Motor Village potranno vedere da vicino automobili diventate icone di stile e di eleganza, nonché simbolo dell’eccellenza del design italiano. Tra le vetture esposte spicca una vera rarità, la AR 51 1900M “Matta”, fuoristrada ispirato alle linee della Jeep Willys, prodotto nel secondo Dopoguerra per rispondere alle necessità dell’esercito italiano, della Polizia e dei Carabinieri. L’auto venne ribattezzata “Matta” per le sue prestazioni e per la sua versatilità sui terreni più difficili.

Nell’esposizione temporanea brillano anche una Giulietta Spider – automobile disegnata da Pininfarina e diventata icona nell’Italia del boom economico – e la 2600 Spider Touring, decappottabile di alta gamma derivata dalla 2000 Berlina.

Accanto alle regine del passato non mancheranno gioielli più recenti come due Gran Turismo 8C Competizione (una Spider e un Coupé), vetture prodotte in edizione limitata tra il 2007 e il 2008.

L’ingresso è libero e gratuito.