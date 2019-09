Tav, Fregolent: "Lega voltafaccia senza vergogna"

"Per oltre un anno Salvini e la Lega hanno messo in imbarazzo il nostro paese sul piano internazionale elemosinando rubli e facendo campagna elettorale prima sulla pelle dei migranti ed oggi su quella dei bambini. Sulla Tav la Lega ha tenuto un atteggiamento ambiguo che ha portato al blocco dei lavori per oltre un anno e a perdite economiche considerevoli che dovranno pagare i cittadini". Lo ha detto la deputata di Italia Viva Silvia Fregolent.

"La presenza oggi di una delegazione di parlamentari del Carroccio ai cantieri della Torino - Lione è solo l'ultimo patetico tentativo di visibilità di un partito ormai allo sbando".