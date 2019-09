Tempo atlantico ma con poche piogge su Torino e provincia

La perturbazione appena passata ha portato piogge per fortuna meno intense del previsto sulla Liguria, e poche piogge per lo più sul basso Piemonte. Questa settimana passerà all’insegna di correnti occidentali atlantiche ma con una sola debole perturbazione di passaggio nella giornata di domani. Temperature in media o poco sopra.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, martedì 24 Settembre

Condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più dal pomeriggio odierno, ma senza precipitazioni se non sulle zone alpine di confine. Temperature in ripresa con massime intorno 25 °C, minime stazionarie e intorno 12/13 °C. Venti assenti o deboli di direzione meridionale oggi, variabile domani.

Domani, mercoledì 25 Settembre

Una veloce perturbazione passerà in giornata, ma senza precipitazioni degne di nota. Temperature stazionarie e venti ancora deboli sulle pianure ma possibile qualche raffica di Foehn proveniente dalle zone alpine.

Tendenza successiva

Le correnti in quota rimarranno per lo più occidentali con lievi oscillazioni che manterranno condizioni stabili alternate a qualche passaggio nuvoloso innocuo e al più qualche debole pioggia. Temperature senza variazioni di rilevo e venti ancora deboli sulle pianure e possibili raffiche di Foehn sulle Alpi di confine.

