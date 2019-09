Controlli straordinari a San Salvario, la polizia individua un ricercato

Mercoledì sera scorso, nell’ambito di un controllo straordinario del territorio nel quartiere San Salvario, gli agenti del Comm.to Barriera Nizza hanno rintracciato in via Berthollet un ventenne nigeriano ricercato; il giovane, infatti, deve espiare una pena di oltre 1 anno e 1 mese di reclusione e ottemperare al pagamento di una multa di 600 euro. Inoltre, durante il controllo, sono state identificate 44 persone, 18 delle quali con precedenti di polizia, controllati 3 autoveicoli ed un esercizio pubblico ubicato in via Galliari.